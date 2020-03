Kabarettistinnen über Kerle, Küchen und Katastrophen

Lioba Albus haut in ihrer Figur der Mia Mittelkötter mit seltsamen Lebensweisheiten nur so um sich, am Freitag auch in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Am Freitag ist internationaler Frauentag. Grund genug, dass drei hochkarätige Kabarettistinnen sich und ihren Alltag auf die Schüppe nehmen.

„Ladies First“ heißt es am Freitag, 06. März, in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums. Frauenpower zum internationalen Frauentag, unter anderem mit Lioba Albus, die vielen nicht zuletzt durch ihre Rolle der fiktiven sauerländischen Hausfrau Mia Mittelkötter bekannt sein dürfte. Auch dabei: Sia Korthaus mit Ausschnitten aus ihrem Programm „Lust auf Laster“ und Maria Vollmer, die über „Tantra, Tupper&Tequila“ sinniert. Vor allem Kabarettistin Lioba Albus greift auf satirische Weise Alltagssituationen auf und überspitzt typische gesellschaftliche Verhaltensweisen. Ihr beliebtestes Thema sind die Beziehungen zwischen Mann und Frau.

Frauen zwischen Putzwahn und Briefmarkensammlungen

Daneben dreht sich an diesem Kabarettabend alles um die weiteren klassischen Bereiche, die Frauen so beschäftigen: Putzwahn, pubertierende Teenager, briefmarkensammelnde Ehemänner in der Midlife-Crises. Für den hochkarätigen Abend „Ladies First“ in der Aula des IKG, Herzogstraße 75, gibt es noch Karten. Die Tickets kosten 19 Euro im Vorverkauf (www.neanderticket) und and der Abendkasse 22 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.