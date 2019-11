Kinder backen im Realmarkt: Auf die Plätzchen, fertig, los!

Der ältere Herr an der Gemüsetheke schaut ein wenig ungläubig: Da laufen doch glatt neun (nicht sieben!) Zwerge in Bäckerschürzen und mit weißen Mützen im Real-Markt an der Velberter Straße in Zweierreihen an ihm vorbei und singen laut und mit hellen Kinderstimmen „In der Weihnachtsbäckerei“. Der kleine Tross zieht vorbei durch die Gänge mit den Hygieneartikeln, vorbei an den Kaffeepads und der Metzgertheke, bis er zwischen den zwei Kühltruhenreihen mit den Tiefkühlpizzas und dem Rahmgemüse zum Stehen kommt – und an zwei langen Tischen mit roten Lacktischdecken Platz nimmt. Denn dort haben sie etwas Besonderes vor.

Real-Kunden sind begeistert von den kleinen Weihnachtsbäckern

Leni (li) und Jona (daneben, beide fünf Jahre) geben sich viel Mühe beim Dekorieren der Weihnachtsplätzchen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Schau mal, wie niedlich die sind“, schwärmt eine andere Kundin und stupst ihren Begleiter an, „was machen die denn wohl hier?“ Die Antwort kennt natürlich Justus. „Wir backen doch hier die Kekse“, sagt der Fünfjährige von der Kita Hetterscheidt wie aus der Pistole geschossen und zeigt auf zwei fahrbare Regale mit unzähligen Blechen. Darauf: fertig gebackene Kekse – Glocken, Sterne, Herzchen, Taler, Schneemänner, Tannenbäume. Justus steckt seine kleine Nase in die Luft, atmet tief ein. „Hm, das riecht doch ganz lecker. Jetzt müssen wir die doch noch bunt verzieren.“ Irini Kaitsi, Verwaltungsmitarbeiterin bei Real und Erzieherin Nina Walder verteilen kleine bunte Tuben mit Lebensmittelfarben, Röhrchen mit Zuckerperlen, Streusel und Smarties.

Kita Hetterscheidt ist das vierte Mal dabei

„Guck mal ich hab rot“, ruft Melina stolz, greift nach einem Keks in Tannenform und beginnt konzentriert die klebrige Farbe zu verteilen, „und jetzt mach ich da die rosa Perlen drauf.“ Leni verziert ein Herz mit Schoko-Smarties und Anton und Paul verteilen grüne Streusel auf der weißen Zuckergussmasse, die die Praktikantin Marie mit einem Pinsel vorab aufgestrichen hat. „Es macht unheimlich viel Freude mit den Kindern“, beschreibt es Kassenmitarbeiterin Sultan Özdemir und lacht, „seit drei Jahren helfe ich immer bei der Backaktion, das ist eine tolle Abwechslung“.

Es ist das vierte Jahr in Folge, dass die Kita Hetterscheidt bei der Real-Backaktion mitmacht, jedes mal auch ein Highlight für Erzieherin Nina Walder. „Macht einfach allen riesig Spaß“, erklärt sie fröhlich, steckt einen Keks in den Mund. „Hmmmm ist der aber lecker“, ruft sie laut in die Runde, „probiert doch auch mal alle“. „Der Jano hat schon ganz viel Teig genascht“, flüstert Nika ihrer Zwillingsschwester Leni zu und quietscht vor Vergnügen, „aber es ist ja genug übrig geblieben. Weil, wir essen die Kekse nämlich jetzt immer zum Nachtisch im Kindergarten.“