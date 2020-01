Heiligenhaus. Auch in diesem Jahr geht der Heiligenhauser Sicherungssystemhersteller Carl Fuhr wieder mit neuen und innovativen Produkten an den Markt.

Neue Schließsysteme beim Heiligenhauser Unternehmen Fuhr

Die Schließsystembranche ist – wie alle anderen Branchen auch – ein Handwerksbereich, in dem hauptsächlich auf Fachchinesisch kommuniziert wird: Da ist von „Due-Secure-Auslösetechnik“ die Rede, von einstellbaren Tagesfallfunktionen oder von Zutrittskontrollsystemen, die sich „SmartConnect door“ nennen. Übersetzt heißt das aber eigentlich nichts anderes, als dass diese neuen Fenster- und Türenverriegelungssysteme zunehmend an Komfort und Sicherheit dazu gewinnen. So auch bei der Firma Carl Fuhr, die marktführend auf diesem Segment ist.

Spezielle Schließsysteme für Kindergärten gewährleisten größtmögliche Sicherheit

„Wir haben zum Beispiel eine Schließtechnik entwickelt, die sich an den speziellen Türsicherheitsanforderungen von Kindergärten orientiert hat“, erklärt Andrea Banning, Marketingmitarbeiterin bei Fuhr, „diese Automatikschlösser sorgen dafür, dass die Kinder nicht unbemerkt aus dem Gebäude heraus können, aber gleichzeitig garantiert die integrierte Panikfunktion die Flucht im Notfall nach draußen.“ Eine andere Weiterentwicklung gebe es ebenfalls im Bereich der Video-Türsprechanlagen, so die Expertin. „Bislang gab es immer externe Sprechanlagen, bei uns werden sie in die Tür integriert, in Form von kleinen dezenten Türmodulen. Die Bedienung der Tür läuft über Smartphone oder Tablet.“

Türkontrolle auch vom Urlaub aus möglich

Andreas Fuhr führt – bereits in fünfter Generation – das erfolgreiche Unternehmen an der Carl-Fuhr-Straße. Foto: Uwe Möller

Sollte man gerade in den Alpen unterwegs sein und es klingele an der Haustür, dann könne man auf dem Bildschirm sehen, wer dort stehe. Und es gibt noch mehr Vorteile: „Sie können die Tür öffnen, wenn es ihr Kind ist, das den Schlüssel zuhause hat liegen lassen, sie können kommunizieren, wenn sie etwa dem Paketboten mitteilen möchten, wo er die gelieferte Ware abstellen soll. Bei all dem kann der Besucher nicht erkennen, ob sie von zuhause aus agieren oder eben von weit weg aus den Bergen.“

Die Firma Fuhr an der Carl-Fuhr-Straße ist ein Familienunternehmen, das bereits in fünfter Generation geführt wird. Am Heiligenhauser Hauptsitz sind rund 240 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Niederlassungen gibt es in Großbritannien, in den Niederlanden und in Polen.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece