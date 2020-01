Heiligenhaus. Als am 2. Januar auf der A535 eine 31-jährige Heiligenhauserin tödlich verunglückte, war auch die ökumenische Notfallseelsorge am Einsatzort.

Notfallseelsorgerin leistet Erste Hilfe an der Seele

Der Einsatz, an den sich Enke Hoffmann noch sehr gut erinnern kann, liegt gar nicht so lange zurück. „Es war so, dass ein Familienvater mit seinem Motorrad in Frankreich unterwegs war und einen tödlichen Unfall hatte. Die Nachricht musste nun seiner Frau übermittelt werden. Mein Kollege und ich haben die Polizeibeamten dabei begleitet. Die sind dann wieder gegangen und wir erstmal geblieben“, schildert die 51-jährige mit ruhiger Stimme, während sie langsam ihren Latte macchiato umrührt. Die Reaktion der betroffenen Ehefrau hat die Notfallseelsorgerin überrascht.

„In dieser Situation war ich wirklich erstaunt, wie gefasst die Ehefrau war. Sie fing direkt damit an zu überlegen, wie es jetzt finanziell weitergeht. Und sie hat recht zügig signalisiert, dass sie uns eigentlich nicht braucht und dann gehen wir auch. Und sie wollte auch ihren drei Kindern, die zu dem Zeitpunkt in ihren Zimmern waren, ganz alleine die Todesnachricht ihres Vaters mitteilen. So verschieden sind die Menschen: Manchmal bleiben wir sechs Stunden bei ihnen, manchmal nur kurz. Jeder reagiert anders.“

Menschen reagieren bei Überbringung einer Todesnachricht sehr unterschiedlich

Zu einem anderen Fall war die Notfallseelsorgerin mitten in der Nacht gerufen worden. „Eine ältere Dame hatte ihren Ehemann tot im Bett vorgefunden. Während die Kripo noch ermittelte, habe ich mit ihr zusammengesessen, sie war erstmal völlig überfordert, nicht ganz bei sich, hilflos. Dann fing sie an zu reden, hat erzählt und erzählt und nach einiger Zeit war sie so stabil, dass wir dann auch wieder gehen konnten.“

Notfallseelsorger müssen sich abgrenzen können

Enke Hoffmann ist den Umgang mit kritischen Lebenssituationen gewöhnt. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Erste Hilfe an der Seele: Das ist es, worum es bei der ökumenischen Notfallseelsorge vom Kreis Mettmann geht. Menschen in einem ersten schweren Schockmoment aufzufangen, da zu sein, sie nicht alleine zu lassen. Als im vergangenen Jahr erneut ein Ausbildungskurs zum ehrenamtlichen Notfallseelsorger startete, musste Enke Hoffmann, die zwanzig Jahre in Heiligenhaus gelebt hat dann nach Velbert gezogen ist, nicht lange überlegen.

„Ich bin aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und arbeite bei der Stadt Solingen im Allgemeinen Sozialen Dienst. Durch beides bin ich den Umgang mit kritischen Situationen gewöhnt“, erzählt die Vierfachmutter, „und ich weiß, dass ich mich gut abgrenzen und Dinge hinter mir lassen kann.“

Guido H. Boes nickt zustimmend. Der katholische Koordinator bei der ökumenischen Notfallhilfe begleitet gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Jürgen Draht die Ausbildung. „Es ist ein wesentlicher Punkt, dass unsere Mitarbeiter eine gesunde Psychohygiene betreiben können, dass sie nicht selbst an den teils wirklich sehr schwierigen und bedrückenden Ereignissen zerbrechen.“

Notfallseelsorger gibt es seit 21 Jahren im Kreis Mettmann

Seit 21 Jahren gibt es die Notfallseelsorge im Kreis Mettmann. ursprünglich wurde sie ausschließlich von den Pfarrern der Kommunen übernommen, später wurden dann die ersten Ehrenamtler ausgebildet. Heute unterstützen 44 von ihnen die hauptamtlichen Notfallseelsorger.

Jeder kann sich in einen Kalender eintragen, wann er eine Schicht übernehmen möchte - diese dauert dann 24 Stunden. Kommt es zu Einsätzen, werden diese immer zu zweit ausgeführt. „Das ist bewusst so gemacht, weil nicht jeder Mensch zu jedem einen Draht hat“, weiß Enke Hoffmann, „oder manchmal sind einfach mehrere Menschen da, die betreut werden müssen.“ Eigentlich, so fasst es die ehemalige Heiligenhauserin zusammen, mache ich dir Tätigkeit Freude – auch wenn das erstmal absurd klingt.

„Menschen im schwersten Moment ihres Lebens zu begleiten, wenn sie vom Tod der Eltern, des Partners, des Kindes erfahren oder andere schlimme Ereignisse auf sie hineinprasseln, ist etwas sehr wichtiges. Sie dürfen in diesem Schockmoment nicht allein gelassen werden. Zu spüren, dass ich ihnen helfen konnte, ist etwas, was mich sehr glücklich macht.“

Ihre eigene Psychohygiene betreibt die engagierte Vierfachmutter durch lange Spaziergänge. „Ich schaffe es dann wirklich, die Erlebnisse hinter mir zu lassen und den Kopf wieder frei für andere Dinge zu haben.“ https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece