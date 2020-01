Kreis Mettmann. Derzeit versuchen wieder falsche Polizisten am Telefon Menschen um ihr Geld zu bringen. Vor solchen Trickbetrügern warnt die Kreispolizei.

Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern im Kreis Mettmann

Aus aktuellem Anlass warnt die Kreispolizei Mettmann wieder vor Trickbetrügern am Telefon. So wurden alleine am Donnerstag, 9. November, über 20 Anrufe im Kreisgebiet von so genannten „falschen Polizeibeamten“ bei Senioren gemeldet. In nahezu allen Fällen gaben sich die Täter als Polizeimitarbeiter aus und erzählten, man habe Mitglieder einer Einbrecherbande in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Dabei sei ein Zettel sichergestellt worden, auf dem der Name des Angerufenen stehe. Nun sei die Gefahr groß, dass Komplizen einen Einbruch planten. Daher biete die Polizei an, die Wertsachen in „sichere Verwahrung“ zu nehmen. Zu diesem Zweck schicke man Kollegen vorbei, um Wertgegenstände in Empfang zu nehme.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Opfer werden unter Druck gesetzt

Durch geschickte Gesprächsführung und „Unter-Druck-Setzen“ schaffen es die Täter in Einzelfällen, ihre Opfer um Geld oder Schmuck zu bringen – wie etwa im November in Heiligenhaus. Glücklicherweise sei es bei der aktuellen Anruf-Welle bislang noch zu keinem Schaden gekommen. Und: Die echte Polizei rufe niemals bei Bürgern an, um Geld oder Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Bei allen Anrufen dieser Art handele es sich um einen Betrugsversuch. Betroffene sollten auflegen und im Verdachtsfall immer die Notrufnummer 110 wählen.