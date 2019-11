Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schnelles Internet und Unverpacktladen

Auch der Ausbau des schnellen Internets in der Stadt wurde bei der Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses thematisiert. Dabei sagte der Technische Beigeordnete Andreas Sauerwein, dass Leerrohrsysteme für Glasfaserkabel im Gebiet des Innovationsparks verlegt würden. Wirtschaftsförderer Peter Parnow ergänzte, dass die Telekom in „ein bis drei Wochen“ mit der Verlegung der Kabel für Breitband-Internet in Nord-Hetterscheidt beginnen werde. Danach folge der Süden. Auch mit 5-G-Anbietern sei man im Gespräch.

Und: Der Antrag der SPD zur Ansiedlung eines „Unverpacktladens“, bei dem Waren ohne Verpackung gekauft werden können, stand ebenfalls auf der Tagesordnung. SPD-Fraktionschef Peter Kramer berichtete, dass es nach seinem Kenntnisstand dafür auch einen Interessenten gebe. Peter Parnow bat ihn daher, einen Kontakt herzustellen.