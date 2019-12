Schrottreifes Auto in Heiligenhaus verkauft: Geld zurück

Versöhnlich endete ein Strafprozess um den Verkauf eines schrottreifen Autos in Heiligenhaus am Freitag (20. Dezember) vor dem Wuppertaler Landgericht. Der vorbestrafte Angeklagte aus dem Nonnenbruch konnte sechs Monate Gefängnis wegen Betrugs noch vermeiden. Dafür musste er aber Geld zurückerstatten.

So zahlte er in dem Berufungsprozess 550 Euro aus dem damaligen Auto-Geschäft an den Geschädigten, einen 70 Jahre alten Rentner, zurück. Dieser Betrag war noch offen gewesen. Der damals Geprellte hatte erkennbar aber mit gar nichts mehr gerechnet und freute sich: „Das ist ja wie Weihnachten.“

Auto über das Internet angeboten

Zu dem Fall: Der Angeklagte, ein gelernter Kfz-Handwerker, hatte im April 2018 über das Internet privat einen knapp 20 Jahre alten VW Golf Kombi angeboten. Der Senior meldete sich und zahlte dafür auch gleich 550 Euro an. Der 70-Jährige berichtete im Zeugenstand: Bei der folgenden Besichtigung in Heiligenhaus habe er erst noch angemerkt, der Motor mache „komische“ Geräusche. Der Angeklagte habe jedoch erwidert: „Das gibt sich, wenn er warm gelaufen ist.“

Heiligenhaus Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren möglich Bei einem Betrug handelt es sich um einen Tatbestand des deutschen Strafrechts. Er wird den Vermögensdelikten zugerechnet und ist in Paragraf 263 im Strafgesetzbuch geregelt. Hintergrund ist der Schutz des Vermögens. Sollte jemand einen anderen durch „Tücke“ schädigen, kann für diesen Betrug eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Die Zahl der gemeldeten Betrugsfälle liegt bereits seit einigen Jahren im oberen sechsstelligen Bereich. Der Betrug ist das am häufigsten gemeldete Vergehen nach Diebstahl.

Der Käufer sagte, er habe sich von dieser Aussage dann überzeugen lassen und weitere 900 Euro bezahlt. Die Quittung kam allerdings kaum eine halbe Stunde später: Auf der Heimfahrt über die Autobahn Richtung Nümbrecht im Oberbergischen Kreis habe die Maschine mit Getöse aufgegeben. Er habe den Angeklagten angerufen. Der sei gekommen und habe das Wrack nach Heiligenhaus zurückgeschleppt. Es war ein Totalschaden.

Verkäufer versuchte zunächst, sich herauszureden

Zunächst hatte der Verkäufer aber versucht, sich herauszureden, wie der Geschädigte weiter berichtete: „Er hat erst noch was gesagt von ‘gekauft wie gesehen‘. Aber ich habe gesagt, das geht ja wohl nicht.“ Während der Fahrt seien dann sogar die Seitenscheiben in den Türen runtergerutscht. Die Einigung damals: Der Käufer bekam die 900 Euro zurück, die er grade bezahlt hatte. Die 550 Euro Anzahlung sollten zwei Wochen später folgen. Das Auto blieb danach in Heiligenhaus, der Käufer bekam den Kraftfahrzeugbrief als Sicherheit.

Die Begründung des Angeklagten im Wuppertaler Landgericht:, warum er zunächst nicht zahlte: „Ich hatte das Geld nicht mehr. Ich hatte damit Schulden bezahlt.“ Nur bekam der Käufer anschließend kein weiteres Geld. Ein Verlauf von Handy-Nachrichten belegt: Auf seine Nachfragen hin gab es über Wochen allgemeine Vertröstungen, dann eine „100-prozentige-Zusage“ des Angeklagten, dass das Geld fließen werde – und schließlich noch Beschimpfungen: „Du Gulaschkopp hältst jetzt die Klappe und wartest. Ich zahle schon noch“, hieß es.

Angeklagter räumt Fehlverhalten ein

Nein, sagte der Angeklagte während des Prozesses den Richtern kleinlaut: Korrekt sei das nicht gewesen. Ein vollständiger Betrug aber auch nicht, zumal es die Rückzahlung gab. Die vorsitzende Richterin stellte klar: „Wir glauben, dass die Schuld nicht so groß ist, dass es unbedingt ein Urteil geben muss.“

Dennoch, ganz ungeschoren kam der Heiligenhauser nicht davon: Der Angeklagte soll 200 Stunden gemeinnützig arbeiten, dann wird das Verfahren endgültig eingestellt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung stimmten zu. Der 70-Jährige schickt in den nächsten Tagen den Fahrzeugbrief an den Angeklagten zurück.