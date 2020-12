Silvester Silvester in Heiligenhaus: Hier gilt ein Böllerverbot

Heiligenhaus Für den kommenden Jahreswechsel gibt es in Heiligenhaus klare Regeln: Die Verwendung von Pyrotechnik ist an einigen Orten untersagt.

Heiligenhaus. Der Verkauf von Pyrotechnik ist in diesem Jahr bundesweit untersagt, pauschal verboten ist dagegen das Zünden von Knallern, Böllern oder Raketen nicht. Allerdings kann von den einzelnen Kommunen die Verwendung von Pyrotechnik an bestimmten öffentlichen Plätzen verboten werden.

Auf dieser Grundlage ordnet die Stadt Heiligenhaus an, dass zum Jahreswechsel die Verwendung von Pyrotechnik auf dem Rathausplatz, dem Kirchplatz, dem Europaplatz untersagt ist, zudem in den öffentlichen Parkanlagen Hefelmannpark, John-Steinbeck-Park, Thormählen-Generationenpark, Park

Laubecker Bachtal, Freizeitanlage Bergische Straße, auf allen Bolzplätzen und auf allen öffentlichen Parkplätzen in Heiligenhaus.

Gesamtkonzept gegen Pandemie

Zur Erklärung dieser Entscheidung heißt es in einer Mitteilung der Stadt: "Da das Infektionsgeschehen weiterhin diffus ist und die bisherigen Maßnahmen nicht zu einer signifikanten Reduzierung der Inzidenzzahlen geführt haben, sind weitere Einschränkungen erforderlich. Nur durch ein Gesamtkonzept, das in weiteren Lebenssituationen sowohl die Einhaltung der Maskenpflicht als auch die Wahrung der Abstände ermöglicht, kann eine Verlangsamung der Pandemie erreicht werden".