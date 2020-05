Sommer: Club Heiligenhaus bietet fünf Wochen Ferienspaß

Heiligenhaus. Der Club Heiligenhaus an der Hülsbecker Straße bietet wieder ein Ferienangebot an. Allerdings stehen coronabedingt weniger Plätze zur Verfügung.

Auch in diesem Sommer bietet der Club Heiligenhaus ein Ferienangebot für den Zeitraum vom 29. Juni bis zum 31. Juli für insgesamt fünf Wochen mit Spiel und Spaß in den Räumlichkeiten der Gesamtschule Heiligenhaus an. Allerdings kann, hinsichtlich der aktuellen Situation und der Erfüllung von unterschiedlichen Infektionsschutzmaßnahmen, das Angebot in diesem Jahr lediglich in einem reduzierten Rahmen stattfinden.

Formulare ab kommender Woche im Internet

Nach den jüngsten Beschlüssen zur Lockerungen der Corona-Einschränkungen wird es bei der Betreuung begrenzte Plätze für Heiligenhauser Familien mit einem entsprechendem Bedarf geben. Die Formulare hierzu befinden sich ab der kommenden Woche auf www.derclubheiligenhaus.de und auf www.heiligenhaus.de.

Halbtagsplätze sind neu

Neben Tagesplätzen gibt es diesmal - wie bereits häufig gewünscht - ebenfalls die Möglichkeit Halbtagsplätze zu buchen. Die Anmeldungen hierzu finden am Dienstag, 2. Juni, ab 10:00 Uhr statt. Mehr Informationen gibt es im Club Büro unter 02056/6483.