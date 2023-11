Sturm Umgestürzte Bäume durch Sturm Emir: Einsätze in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Starker Wind, heftige Böen, dazwischen immer wieder Regen: In Heiligenhaus musste die Feuerwehr einige Male ausrücken: Südring aktuell gesperrt.

Einige Einsätze hat das Sturmtief Emir auch der Heiligenhauser Feuerwehr und der Forstabteilung der Technischen Betriebe beschert: Am Donnerstagnachmittag stürzte ein Baum auf den Südring; der muss vorübergehend gesperrt werden.

Heiligenhauser Feuerwehr und Technische Betriebe im Einsatz

Am ersten Einsatzort an der Heiligenhauser Grubenstraße war die Feuerwehr bereits um kurz nach sieben im Einsatz. Foto: Katrin Schmidt

Mit heftigen Böen und immer mal wieder auch Schauern zog das stürmische Wetter seit dem frühen Morgen durch Heljens – um kurz nach sieben mussten die Einsatzkräfte zum ersten Mal die Kettensäge zücken. Ein großer Baum war auf die Grubenstraße gekracht, die kurzfristig gesperrt war. Zu Schäden ist es hier nicht gekommen – anders als am Südring. Hier stürzte ein Baum auf ein parkendes Auto – auch hier kam zum Glück keine Person zu schaden.

Während es am Vormittag nur vereinzelt zu Einsätzen kam, wurden es im Laufe des Tages doch noch einige mehr, berichtet Feuerwehrsprecher Marco Bayer. In besonderer Alarmbereitschaft sei die Wehr jedoch nicht gewesen; die Einsätze fanden in Absprache mit den Technischen Betriebenstatt.

