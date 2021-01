Diebstahl Unbekannte brechen in leerstehendes Haus in Isenbügel ein

Heiligenhaus. Einbrecher verschafften sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in Heiligenhaus - Isenbügel. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In ein unbewohntes Einfamilienhaus sind bislang unbekannte Täter eingebrochen - der Zeitraum ist dabei jedoch völlig unklar. Zu der Tat sei es im Zeitraum von November 2020 bis zum 22. Januar gekommen, teilt die Polizei mit.

Die Täter drangen demnach in das schon längere Zeit unbenutzte, freistehende Einfamilienhaus an der Straße An der Lilie in Isenbügel ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen drangen der oder die unbekannten Täter durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie flohen wohl in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Hinweise erbeten unter 02056/93126150.

Polizei bittet um Hinweise

Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenerstattung zunächst nicht angegeben werden. Der Sachschaden am Haus wird aber immerhin auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat solle die 110 gewählt werden.