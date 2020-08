Waldbrandgefahr: Feuerwehr Heiligenhaus gibt Verhaltenstipps

Waldbrände können in den allermeisten Fällen verhindert werden

Heiligenhaus. Drei von vier Waldbränden werden durch Menschen verursacht. Die Feuerwehr Heiligenhaus bittet daher eindringlich, folgende Regeln zu beachten.

Der Hochsommer, die erste große Hitzewelle 2020 ist da: Vorausgesagte Temperaturen bis zu 38 Grad und anhaltende Trockenheit sorgen für ein erhöhtes Waldbrandrisiko, es wird voraussichtlich die zweithöchste Warnstufe erreicht. Durch die Trockenheit kann es nicht nur im Wald schneller brennen, auch Wiesen, Sträucher oder Felder sind betroffen.

Rauchverbot von März bis Oktober

Die Feuerwehr ist gut gerüstet, doch auch die Heiligenhauser können dafür sorgen, dass es erst gar nicht zu solchen Einsätzen kommt. Generell gilt: Im Wald muss das gesetzliche Rauchverbot (vom 1. März bis 31. Oktober) eingehalten werden, Glasgefäße sollten keinesfalls dort entsorgt werden - schließlich kann durch den Brennglaseffekt ein Feuer entzündet werden. Das Gleiche gilt für Autos, die auf Rasenflächen geparkt werden - hier können Katalysatoren oder Auspuffrohre einen Brand verursachen. „Wenn jeder Bürger nur diese Dinge beachtet, sind es schon einige Einsätze weniger“ informiert Marco Bayer, Pressesprecher der Feuerwehr Heiligenhaus.

Zufahrtsstraßen immer freihalten

Offenes Feuer oder Grillen ist nur bei einem Mindestabstand von 100 Metern zum Wald oder anderen bewucherten Bereichen gefahrenlos möglich. Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass Wald- und Feldwege sowie Zufahrtsstraßen zu Baggerseen oder anderen Ausflugsgebieten nicht zugeparkt, sondern für die Notwendigkeit eines Feuerwehreinsatzes freigehalten werden – auch nachts. Zigarettenkippen sollten generell niemals aus dem Auto geworfen werden.

Kinder unbedingt mit einbinden

Ganz wichtig sei es, so Marco Bayer, diese Regeln auch den Kindern und Jugendlichen zu erklären, damit auch sie begreifen, was ein gedankenloses Zündeln, für fatale Folgen haben kann.

Bei Brand sofort die 112 wählen

Sollte man einen Brand entdecken, muss sofort die 112 gewählt werden, je schneller die Feuerwehr am Einsatzort ist, umso einfach ist es, das Feuer zu löschen. „Ein Waldbrand durchläuft in der Regel drei Phasen“, erklärt Marco Bayer, „er beginnt als Lauffeuer am Boden, das noch recht einfach zu bekämpfen ist. Dieses kann aber, vor allem bei Nadelgehölzen, auf die Baumwipfel überspringen, da wird es dann schon um einiges schwieriger und von dort aus entwickelt sich sehr schnell ein Totalbrand.“

Extreme Einsätze für die Feuerwehr

Neben den verheerenden Folgen, die ein Waldbrand mit sich zieht, sind diese Einsätze für die Feuerwehrleute extrem kräftezehrend und anstrengend, insofern ist es doppelt sinnvoll, sich an die wenigen, aber äußerst sinnvollen Regeln unbedingt zu halten. „Wir sind bei Brandeinsätzen mit dicker Schutzkleidung und mit Atemschutzgeräten ausgerüstet“, weiß Marco Bayer, “nach spätestens fünf Minuten sind wir komplett durchgeschwitzt und unsere Kräfte schon stark verbraucht, auch wenn wir vielleicht noch gar nicht tätig geworden sind.“