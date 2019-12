Weihnachten in einer sehr besonderen Wohngemeinschaft

Rückblick: 24. November 2014, kurz nach 18 Uhr. Lotti Krohnke steht in ihrer Küche in Mettmann, bereitet das Abendbrot für sich und ihren Ehemann Joachim zu, dann plötzlich bricht sie zusammen. Schwerer Schlaganfall, diagnostizieren die Ärzte. Und: Hoffnung auf Heilung ist ausgeschlossen, niemand weiß, was die Patientin noch mitbekommt. Manchmal zeigt sie Regungen im Gesicht, selbstständig atmen wird sie nie wieder können. Lotti Krohnke ist von heute auf morgen ein Schwerstpflegefall. Es muss irgendwie weitergehen.

14 Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr um die Intensivpatienten

Kerstin Pavlinusic-Schröder (links) und Sadia Hedayat vom Düsseldorfer Pflegedienst Beril lieben ihren Job und schätzen an ihrer Arbeit in der Wohngemeinschaft vor allem die familiäre Stimmung und den Zusammenhalt. Und: Für jeden einzelnen Patienten haben sie ausreichend Zeit. Foto: Alexandra Roth

Weihnachten 2019: ein großer, moderner Gemeinschaftsraum mit offener Küche, in der Ecke ein geschmückter Weihnachtsbaum. Kerstin Pavlinusic-Schröder und Sadia Hedayat sitzen an dem großen Holztisch in der Mitte des lichtdurchfluteten Raumes, trinken Kaffee, lachen, die beiden Intensivpflegerinnen unterhalten sich mit Joachim Krohnke, der immer wieder liebevoll zu seiner Frau Lotti hinüberschaut. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl, eingepackt in eine warme Decke, die Augen sind geschlossen. Ihr Zustand auch fünf Jahre später ist nahezu unverändert, eigentlich eher schlechter. „Die letzten zwei Jahre habe ich sie an Weihnachten zu uns geholt“, erzählt Joachim Krohnke, „derzeit geht es ihr schlechter, daher verzichten wir diesmal darauf, und sie bleibt auch über die Feiertage hier in der Wohngemeinschaft.“

Mitarbeiter, Angehörige, Patienten: Alle zusammen sind wie eine große Familie

Heiligenhaus Selbstbestimmte Wohngemeinschaft Nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) gibt es die Möglichkeit der Wohnform „selbstbestimmte Wohngemeinschaft“. Das bedeutet, dass die Bewohner,...

Die beiden Krankenschwestern am Tisch nicken zustimmend, sie gehören zu den 14 Mitarbeitern des Pflegedienstes „Beril“, der für die Rundum-Versorgung der derzeit sechs Patienten in der mehr als 200 qm großen ebenerdigen Wohnung beauftragt ist. „Wir hatten schon Jahre, da haben wir hier zu Weihnachten richtig schön geschmückt und Essen gekocht, aber in diesem Jahr geht es allen unseren Bewohnern so schlecht, dass keiner von ihnen teilnehmen könnte“, erklärt Pflegebereichsleiterin Sadia. Joachim Krohnke steht auf, geht zu seiner Frau, streichelt ihr über den Handrücken. Seit fünf Jahren kommt der Rentner Tag für Tag aus Mettmann, um an ihrer Seite zu sein. Und das, obwohl er weiß, dass die Versorgung und Zuwendung in der Wohngemeinschaft beispiellos sind. „Wir sind alle ganz eng miteinander verbandelt, fast eher eine große Familie denn eine WG“, schwärmt der Mettmanner, Pflegerin Kerstin lacht. „Und Herr Krohnke ist unser WG-Papa.“ Eigentlich hatte Joachim Krohnke vor, seine Frau zuhause zu pflegen, als er aber von der einzigartigen Wohngemeinschaft hörte, war ihm klar: Das besondere Konzept beinhaltet viele Vorteile. „Man kann sich hier austauschen, man ist mit seinem Kummer nicht alleine, man ist ein gemeinsames Team.“

Manchmal zeigt Lotti Krohnke Reaktionen

Sadia Hedayat sieht das genauso. „Wir teilen hier die Verantwortung untereinander auf, wir sind in den Schichten nicht alleine wie bei der häuslichen Intensivpflege, wie spielen zusammen, kochen, gehen mit den Bewohnern spazieren. Wir haben alle eine sehr enge Bindung.“ Lotti Krohnke hat die Augen geöffnet. Als Pflegerin Kerstin sie anlächelt, zeigt die 73-Jährige eine minimale Regung. „Das sind die Momente, die einem Kraft geben“, sagt Joachim Krohnke leise, dann widmet er sich wieder seiner Frau. „Sie war so gesund und dann passiert ein solcher Schicksalsschlag. Es ist so traurig, vor allem, dass meine Enkel nichts mehr von ihr haben, auch jetzt an Weihnachten. Aber ich habe nur einen Wunsch: Dass ihr Zustand so bleibt und sich nicht mehr verschlechtert.“