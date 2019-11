Taschenlampen blinken an verschiedenen Stellen in der stockdunklen St. Ludgeruskirche der katholischen Gemeinde auf, Kinder und erwachsene Männer streifen zwischen den Bänken umher. Nele sucht eine Kerze mit Zahlen drauf, Ben hält Ausschau nach einer Schlange. Doch wieso das denn alles in dem katholischen Gotteshaus an Rheinlandstraße? Dafür gibt es einen guten Grund.

Kinder der Kita Nonnenbruch suchen Objekte im Schein der Taschenlampe

So hatte die Leiterin der Kita Nonnenbruch, Kirsten Langkamp, die Idee, eine Kirchenführung der anderen Art für Kinder anzubieten – eben eine Taschenlampenführung. Sie fragte dann den Pastoralreferenten Detlef Tappen, ob dies möglich sei. Das war es, und: „Der hat sich alles in der Kirche angeschaut, um anschließend zu entdeckende Ziele auf Zetteln zu schreiben. Ich finde das ist eine tolle Idee“, sagt Langkamp und ergänzt: „Das ist unsere Kirche für den katholischen Kindergarten im Nonnenbruch.“

Auch Emily und Vater Lars Giesenfeld machen sich auf eine Entdeckungstour. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Und so ging es im Schein der Taschenlampe auf die Suche nach Gegenständen in der Kirche. Wie eben die Schlange, die der siebenjährige Ben zusammen mit seinem Vater Michael Brosius finden will. Sie leuchten dafür in jede Ecke des Gotteshaus, aber von dem Kriechtier ist nichts zu sehen. Als sie nochmals die Rückseite des Altars inspizieren, jubelt Ben: „Da ist sie.“ Das Reptil ist am Fußes des Baums der Erkenntnis in Stein gemeißelt. Man muss schon zweimal hinschauen, um sie zwischen den Blätterornamenten zu entdecken.

„Das ist wie eine kleine Schnitzeljagd im Dunkeln“

Ähnlich schwer tut sich Cosmo, der nach „etwas Verknotetem“ Ausschau hält. „Wir haben alles abgesucht, aber nichts gefunden“, gibt sich Vater Mike Kiehl schon leicht frustriert, bis er das knotige Seil als steinernes Relief im Altarraum entdeckt. Danach erhalten sie von Detlef Tappen den Auftrag, etwas zu suchen, das „rot wie Liebe ist“. „Das ist doch babyleicht“, findet Cosmo, doch da täuscht er sich: Das rot eingebundene Gesangbuch ist es nicht, sondern das Ewige Licht, das schwach neben dem Tabernakel eine kleine Orientierungshilfe in der Dunkelheit bietet.

Heiligenhaus Spatenstich erfolgte im Frühjahr 1960 Der erste Spatenstich für den Bau der St- Ludgeruskirche erfolgte im Frühjahr 1960. Die Grundsteinlegung wurde durch Pfarrer Bartsch aus der Pfarre St. Suitbertus, der Mutterpfarre, feierlich vollzogen. Der Bau war notwendig geworden. Denn aus den Ostgebieten kamen viele Familien nach Heiligenhaus, um in den neu entstandenen Wohngebieten Wassermangel, Nonnenbruch und Unterilp Fuß zu fassen und heimisch zu werden.

Auch Detlef Tappen ist begeistert: „Ich finde die Aktion gut, das ist wie eine kleine Schnitzeljagd im Dunkeln. Echt cool, und man lernt noch eine Menge über die Kirche.“ Insgesamt zwölf Teilnehmer mit 17 Kindern schwärmen so durch das nachtschwarze Gotteshaus – immer Vater mit Kind, es kann auch der Opa oder der Onkel sein. Denn: „Väter machen ganz selten etwas mit ihren Kindern, schon gar nicht was Spirituelles“, so Tappens Erfahrung.

Bei einem Gebet geht es um Sterne am Himmel

Nach einer halben Stunde versammelt er dann alle Männer und Kinder am Altar der Ludgeruskirche. „Jetzt macht alle Lampen aus.“ In der dunklen Kirche lenkt er die Aufmerksamkeit auf ein mehrere tausend Jahre altes Gebet, in dem es um Sterne am Himmel sowie um Mund und Ohren des Menschen geht. Dabei werden nicht Hände gefaltet, sondern die Taschenlampen leuchteten nach Anweisungen des Theologen, der zu dem Schluss kommt, dass Gott ein großes Geheimnis bleibt. Doch nicht mehr die Ludgeruskirche: Die haben die Teilnehmer der Taschenlampenführung auch im Dunkeln gründlich durchleuchtet.