Wie werde ich Kinderhospizbegleiter?

Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Heiligenhaus veranstaltet am Mittwoch, 22. Januar, um 18 Uhr in der Rügenstraße 1-3 in der Selbeck einen Informationsabend rund um die dreimonatige, kostenfreie Ausbildung.

Der Kurs selbst beginnt am Mittwoch, 5. Februar, und endet am Freitag, 15. Mai, mit der Zertifikatsübergabe. Insgesamt umfasst der Kurs 112 Unterrichtsstunden und findet mehrmals im Monat abends oder am Samstag statt.

Kontakt und Info: oder unter 0151/ 240 855 29.