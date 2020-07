10.000 Euro Schaden bei Unfall auf der Märkischen Straße

Hemer. Bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 16.35 Uhr auf der Märkischen Straße ist ein Sachschaden über 10.000 Euro entstanden. Die Unfallverursacherin fuhr laut Angaben der Polizei von der Bushaltestelle auf die Märkische Straße. Dort übersah sie einen herannahendes Auto. Es kam zur Kollision.

Weiterhin hat am Freitag um 15.37 Uhr ein 19-Jähriger sein Fahrzeug beim Parken an der Straße Am Friedhof nicht richtig gesichert. Die Handbremse war nicht angezogen. Laut Polizei machte sich das Auto selbstständig und fuhr rückwärts ohne Fahrer in die Hecke des gegenüberliegenden Grundstückes. An der Hecke entstand Sachschaden.