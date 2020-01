Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

10-jähriger Junge bei Unfallflucht verletzt

Hemer. Zu einer Unfallflucht ist es am vergangenen Mittwoch gegen 7.20 Uhr an der Mendener Straße 1 gekommen. Als ein Bus von der Haltestelle aus anfuhr, wechselte ein silberner Audi plötzlich die Spur und bremste, so dass das Notfallbremssystem des Busses auslöste. Dadurch stürzte ein 10-jähriger Junge, der leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden musste. Außerdem ist zwischen Montag- und Dienstagnachmittag ein weißer VW Up am Hammerscheid 10 am Stoßfänger beschädigt worden. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.