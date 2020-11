Hemer. Die Zahl der Corona-Infizierten ist wieder auf 94 gestiegen. Der Märkische Kreis verzeichnete in Hemer 14 Neuinfektionen. Neuinfektionen und „Geheilte“ haben sich am Freitag die Waage gehalten. 223 Kontaktpersonen stehen in Hemer unter häuslicher Quarantäne. Aktuell sind im Märkischen Kreis 1083 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert ist laut Robert-Koch-Institut auf 183,6 Personen pro 100.000 gesunken.