16.000 Euro über Ebay erschwindelt

Kleinvieh macht auch Mist, sagt der Volksmund. Ganz so klein waren die Zahlungen 27 geprellter Kunden allerdings nicht, die eine Summe von mehr als 16.000 Euro ergeben haben sollen. Von Hemer aus soll ein heute 25-jähriger Angeklagter Ende 2017, Anfang 2018 diverse Dinge auf den Internet-Plattformen Ebay und Ebay-Kleinanzeigen angeboten, das Geld vereinnahmt und anschließend nicht geliefert haben.

Schon der dabei erschwindelte durchschnittliche Betrag von knapp 600 Euro sprach dafür, dass jemand das Betrugsgewerbe zumindest mit einem gewissen Verstand betrieben hatte. Ob es sich bei dieser Person um den Angeklagten handelte, blieb im Landgericht Hagen allerdings zunächst ungeklärt: Auf Empfehlung seines Anwalts schwieg der 25-Jährige zum Vorwurf des gewerbsmäßigen Betruges in 27 Fällen.

Taten hängen offenbar mit Drogensucht zusammen

Zuvor war in einem Verständigungsgespräch über ein mögliches Strafmaß von einem Jahr und drei Monaten gesprochen worden – im Falle eines Geständnisses. So etwas ist eigentlich ein Fall für das Amtsgericht. Der Angeklagte war vom Landgericht aber am 1. August 2018 wegen besonders schweren Raubes zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden, die er derzeit verbüßt. Die Annahme, dass eine hohe Gesamtstrafe mit dem Raub-Urteil gebildet werden müsse, hatte die Geschichte ins Landgericht befördert. Diese Annahme stellte sich aus prozessualen Gründen als falsch heraus: „Es gibt keine weitergehende Gesamtstrafe mit den hier abzuurteilenden Einzelstrafen“, erklärte der Vorsitzende Richter Bernhard Kuchler.

Im Landgericht hätte die Sache vorerst nur erledigt werden können, wenn der Angeklagte ein Geständnis abgelegt hätte. Da die Taten offenbar im Zusammenhang mit seiner Drogensucht standen, wäre zudem die Expertise eines psychiatrischen Gutachters gefragt gewesen. Aber mit der dafür angefragten Fachkraft hatte es ein Missverständnis gegeben – mit der Folge, dass kein forensischer Psychiater zur Verhandlung kam. Vor diesem Hintergrund setzte der Vorsitzende das Verfahren vorläufig aus: „Neuer Termin von Amts wegen.“

Welcher Täter auch immer hatte sich mit den 27 angebotenen und nicht gelieferten Artikeln eher in Nischen des täglichen Bedarfs bewegt: Die Spanne der jeweils erschwindelten Beträge lag zwischen 180 Euro für eine Tauchsäge und 3570 Euro für ein Baugerüst.

Kunde findet statt einem I-Phone Seife in der Dose

Die meisten Artikel blieben im Bereich handwerklicher Hilfsgeräte: Bügelfräsen, Schleifmaschinen, Leistensägen, Oberfräse, Kappsäge, Tischkreissägen. Dazu kamen Motorrad-Kurbelwellen für bis zu 770 Euro, eine Drohne für 650 Euro, ein Kühlschrank für 799 Euro, ein Vergaser für einen Porsche 911 für 400 Euro und eine Rolex-Uhr für 1200 Euro, die es auf Platz Zwei der höchsten Beträge schaffte.

Das sind Verlustbeträge, die den meisten Menschen wehtun. Überliefert ist auch, dass ein Kunde, der nach Zahlung von 850 Euro auf die Lieferung eines I-Phones wartete, mit Seife in einer Dose abgespeist wurde. Es soll sich dabei nicht um eine wundersame Verwandlung auf dem Postweg gehandelt haben.