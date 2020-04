33 Infizierte sind es aktuell in Hemer

Hemer. Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich über das Osterwochenende wieder erhöht: In Hemer gibt es aktuell 33 infizierte Menschen.

Folgende Kapazitäten hat die Lungenklinik für die Versorgung von am Coronavirus erkrankten Patienten zur Verfügung bzw. kurzfristig verfügbar: Auf der Isolierstation mit Schleusenfunktion können in Einzelisolierung 14 Patienten versorgt werden, bei Gruppenisolierung (d.h. Unterbringung im 2-Bett-Zimmer) sogar 24. Eine solche Isolierung in Gruppen komme nur bei einer stark ansteigenden Fallzahl zum Tragen, heißt es aus der Klinik. Das sei erlaubt, da sich die Patienten gegenseitig nicht noch einmal infizieren können.

Eine weitere Station mit 20 Patientenzimmern steht grundsätzlich bereit, auf der 20 Patienten in Einzelisolierung oder 30 teilweise in Gruppenisolierung untergebracht werden können. Für die intensivmedizinische Betreuung in der Lungenklinik stehen insgesamt 24 Betten mit 15 Beatmungsplätzen zur Verfügung, welche auf 22 erweitert werden könnten. Durch die Reaktivierung einer derzeit ungenutzten Station mit Monitoring (kontinuierliche Patientenüberwachung), sind weitere Plätze in Kürze einsetzbar.

Insbesondere im Intensivbereich sind aber nicht unbedingt die Betten oder Beatmungsplätze der limitierende Faktor, sondern das intensivmedizinisch erfahrene Personal und die Ressourcen rund um das Beatmungsgerät, wie zum Beispiel Medikamente und Spritzenpumpen.

Die Einkaufsabteilung der Klinik beschafft kontinuierlich neues Material. Die jetzt aus der häuslichen Quarantäne zurückkehrenden 21 Mitarbeiter sorgen für eine Entlastung der übrigen Kollegen, so dass die Patientenversorgung auch bei höheren Fallzahlen gewährleistet sei, so die Pressemitteilung.