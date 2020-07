Hemer. Dieses ungewöhnliche Zahlungsmittel musste ja auffallen: Ein 33-jähriger Hemeraner wollte am Freitagmittag seinen Einkauf in einem Supermarkt am Hademareplatz mit Spielgeld bezahlen. Er legte der Kassiererin mehrere 5-Euro-Scheine mit dem Aufdruck „Movie Money“ vor. Der Markt alarmierte die Polizei und erstattete Anzeige. Der 33-Jährige behauptete, er habe die Scheine als Rückgeld einige Tage zuvor bekommen. Die Polizei stellte die Blüten sicher.