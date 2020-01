Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

40 verschiedene Angebote für Familien

Hemer. Die neue Angebotsbroschüre des Netzwerkes Familienzentren in Hemer mit Angeboten für das erste Halbjahr 2020 ist erschienen. In Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern haben die Familienzentren wieder ein breitgefächertes Angebot auf die Beine gestellt, das allen Hemeraner Kindern und deren Familien offensteht. Ob Vorträge und Beratungskurse zur Stärkung der Elternkompetenz, Zumba-Kurs oder Familiengartencafé – rund 40 verschiedene Angebote zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus dem vielfältigen Kursangebot der einzelnen Familienzentren. Außerdem sind hier alle Krabbel- und Spielgruppen für Kinder unter 3 Jahren, die in den Familienzentren angeboten werden, aufgelistet. Die Broschüre ist ab sofort in allen Hemeraner Kindertageseinrichtungen, im Rathaus der Stadt Hemer, in der Stadtbücherei, im Netzwerkbüro im JuK am Park sowie bei allen Kooperationspartnern erhältlich. Außerdem sind alle Angebote auch im Veranstaltungskalender unter www.familienzentren-hemer.de aufgeführt.