5,5 Millionen Euro fehlen durch Corona

Hemer. In der konstituierenden Sitzung des Rates hat der Kämmerer und der neue Erste Beigeordnete Sven Frohwein in seinem Budgetbericht die prognostizierten finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise zum jetzigen Stand für den städtischen Haushalt beziffert. Demnach wird die Stadt mit Mindereinnahmen von rund 6,1 Millionen leben müssen, die aus niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen sowie der Eigenanteile für die Beitragsbefreiung für Kitas, OGS und der Musikschule entstehen. Durch den Ausfall von städtischen Veranstaltungen wie den Herbsttagen konnte die Stadt wiederum 0,6 Millionen Euro einsparen. Dadurch ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen von voraussichtlich 5,5 Millionen Euro. Insgesamt prognostiziert Frohwein ein Haushaltsdefizit von rund 5,9 Millionen Euro.

Entlastungen durchAusgleichsgesetz erwartet

Frohwein weist in seinem Bericht aber auch auf Gesetze des Landes NRW hin, die die finanzielle Schieflage der Kommunen abmildern sollen. Da wäre zum einen das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit“, das städtischen Haushalten gewisse Freiräume in der Finanzplanung einräumt. Zudem sei das noch nicht beschlossene Gewerbesteuerausgleichsgesetz in Planung. „Nach einer verwaltungsinternen, kursorischen Prüfung und Ermittlung des Ausgleichsbetrages könnte dieser unter Zugrundelegung einer dreijährigen Referenzperiode bei bis zu fünf Millionen Euro liegen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.