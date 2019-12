5000 Euro für ehrenamtliches Engagement

„Ohne das Ehrenamt könnten wir viele öffentliche Einrichtungen nicht halten“, erklärte Bürgermeister Michael Heilmann bei der Verleihung des ersten Hemeraner Heimatpreises am Dienstagnachmittag. Ausgezeichnet wurden drei Vereine, die zum Dank für ihr Engagement auch einen Geldbetrag erhalten haben. Ein Preisgeld von 1000 Euro erhielt die Vereinsgemeinschaft Becke, den zweiten Preis mit 1500 Euro konnte der Wispa-Verein für alternative Kultur in Empfang nehmen. Die größte Summe in Höhe von 2500 Euro ging aber an den Posaunenchor des CVJM Deilinghofen.

„Der Preisträger pflegt das christliche und volkstümliche Musikgut durch das traditionelle Posaunenchorspiel, fördert das generationenübergreifende Musizieren und stärkt kulturelle Angebote“, sagte Holm Diekenbrock, Vorsitzender des Kulturausschuss, bei seiner Laudatio zum CVJM-Posaunenchor. Unter 20 Bewerbungen hat der Kulturausschuss drei Gewinner ermittelt, die sich im Besonderen um ihre Heimat verdient gemacht haben. Das Geld für den Preis stammt aus einer Förderung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, der Preis soll voraussichtlich im kommenden Jahr wieder verliehen werden.

Besonders da der Posaunenchor des CVJM Deilinghofen so stark im Dorf verankert sei, habe der Verein, so Diekenbrock, das 2500-Euro-Preisgeld verdient. Rund 20 bis 30 Mal trete der Chor bei Gottesdiensten, Festen und runden Geburtstagen auf. Laut Chorleiter Martin Dodt findet das Geld Verwendung in der Pflege der Instrumente. „80 Prozent der Instrumente sind im Vereinseigentum. Für Neuanschaffungen, Reparaturen und andere Ausgaben müssen wir schon 3000 bis 5000 Euro aufwenden“, sagte er.

Förderung der Kunst und des Zusammenlebens im Dorf

Mit 1500 Euro ging der zweite Preis an den Wispa-Verein, der vom verstorbenen Winfried Spanke (Wispa) gegründet wurde. Vor allem für die Förderung heimischer Künstler und der Ausrichtung des Wispa-Festivals wurde der anwesende Vorstand gelobt. „Der Preisträger fördert das Aufeinandertreffen heimischer Künstler“, erklärte Holm Diekenbrock. Anne Heß-Müller, beim Vorstand für die Programmgestaltung zuständig, lobte das Engagement der Mitglieder und sagte: „Das Wispa-Festival bieten wir mit freiem Eintritt an. Da können wir das Geld gut gebrauchen“.

Mit 1000 Euro gewürdigt wurde die Vereinsgemeinschaft Becke. Diese unterstütze, so Diekenbrock, das Zusammenleben aller Generationen im Ortsteil. Auch der Einsatz für die Oesetalschule und den Kindergarten Becke fand lobende Worte, ebenso wie die Organisation von Scheunenadvent und „Spiel ohne Grenzen“. Was sie mit dem Geld anfangen? „Das wird direkt an den Kindergarten und die Schule weitergereicht“, sagte Vereinssprecher Heinz-Jörg Hücking.