Alkoholisiert hinters Steuer gesetzt

Hemer. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde eine 47-jährige Fahrzeugführerin am vergangenen Samstag um 20.40 Uhr im Bereich Hönnetalstraße/Auf dem Hohenstein in Deilinghofen kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dementsprechend wurde die Autofahrerin zur Wache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.