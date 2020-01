Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmeldungen für das Dorffrühstück des Bürgervereins

Apricke . Nach zwei schönen Frühstücken im vergangenen Jahr findet am Sonntag, 9. Februar, das dritte Apricker Dorffrühstück statt. Bei einem zünftigen Frühstück/Brunch in unterhaltsamer Runde kann über gestern, heute und morgen geklönt werden. Dazu lädt Bürgerverein Apricke alle Apricker und Freunde des Dorfes herzlich ein. Los geht es wieder um 10 Uhr im Bürgerheim am Riemker Weg. Der Brunch wird zum Preis von neun Euro angeboten. Anmeldung über info@bvapricke.de oder Telefon 02372/550420. Das Frühstück wird zweimal jährlich angeboten. Der zweite Termin folgt im Herbst. Weitere Infos gibt es unter: www.bvapricke.de.