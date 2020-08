Auf offener Straße geschlagen und beraubt

Hemer. Wer hat etwas mitbekommen? Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Überfall auf offener Straße: Am Sonntag, 9. August, wurde ein 20-jähriger Hemeraner gegen 20.30 Uhr an der Ostenschlahstraße stehend von zwei unbekannten jungen Männern angegangen. Einer der beiden Unbekannten hielt ihn plötzlich fest, während der zweite ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss daran nahm man dem Hemeraner sein I-Phone X aus der Hand, und die beiden jungen Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Sachdienliche Hinweise zu dem Überfall nimmt die Polizei in Hemer entgegen, 02372/90990