Aufnahme in letzter Sekunde

„Wir haben richtig Glück gehabt, das Netzwerk wurde direkt nach uns geschlossen“, sagte Dr. Jörg Trelenberg. Er demonstrierte in der Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch mit großer Begeisterung, wie weit das Woeste-Gymnasium auf dem Weg zur UNESCO-Schule mittlerweile ist. Genau 197 verschiedene Projekte laufen aktuell in der Einrichtung, und das sorgte bei den Ausschussmitgliedern für große Anerkennung. Dennoch ist der Weg bis zur anerkannten UNESCO-Schule noch weit, vor 2023 wird der Titel nicht offiziell vergeben, erst muss das heimische Gymnasium beweisen, das es würdig ist, den Titel zu tragen. Es gibt drei Stufen, bislang gilt das Gymnasium noch als „interessierte Schule“, im kommenden Jahr wird sie zur „mitarbeitenden Schule“, ehe sie dann in ‘23 anerkannt werden kann.

Die Idee, UNESCO-Schule zu werden, ist bereits im Jahr 2017 im Lehrerkollegium entstanden. Nach einer einjährigen Phase der Information, der Diskussion und der Sondierung, war es soweit: Die Schulkonferenz als oberstes Gremium gab das Okay und brachte die Bewerbung auf den Weg.

Schülern werden Werte vermittelt

Eine UNESCO-Schule verfolgt das Ziel, eine gelebte Werteorientierung im Sinne der Demokratieerziehung und Menschenrechtsbildung, der internationalen Öffnung und Menschenrechtsbildung, der internationalen Öffnung und Völkerverständigung, der Förderung einer Erinnerungskultur, der Anerkennung und Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Einsatzes für globale Nachhaltigkeit. „In Deutschland gibt es 210 UNESCO-Schulen, weltweit sind es rund 9000“, so Dr. Jörg Trelenberg.

Genau das wird am Gymnasium gelebt. „Wenn wir die Qualitätsbedingungen weiter gut erfüllen, schaffen wir das. Dann bekommen wir auch den Zugang zum internationalen Netzwerk. Bisher sind wir national vernetzt!“, sagte der Schulleiter des „Woeste“. An seiner Schule sehe man den gesamten Prozess als eine große Chance für die Zukunft, betonte er.

Hinsichtlich einer späteren Umbenennung müsse man sich irgendwann mal Gedanken machen. „Unseren bisherigen traditionsreichen Namen wollen wir natürlich nicht hergeben. Vielleicht kann man UNESCO im Untertitel unterbringen“, so Dr. Trelenberg. Zwingend notwendig sei das für ihn aber nicht und zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kein Thema. Für das Woeste-Gymnasium ergeben sich als anerkannte UNESCO-Schule viele Vorteile, unter anderem auch Fördermöglichkeiten durch das Auswärtige Amt oder das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Anerkennung durch die Ausschuss-Mitglieder

„Ich bin schwer beeindruckt“, sagte Martin Großengießer (CDU) in der Sitzung des Ausschusses. Das bedeute alles sehr viel Arbeit, und auf dem Weg seien viele Hürden zu meistern. „Es werden den Schülern enorme Möglichkeiten geboten, und es ist ein Alleinstellungsmerkmal“, betonte Gropengießer, und Inge Blask (SPD) fügte hinzu: „Demokratie zu lernen ist wichtiger denn je“.