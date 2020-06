Autofahrerin erfasst Arbeiter auf der A 45

Hemer/Dortmund. Eine 20-jährige Hemeranerin und ein 43-jähriger Marler sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 45 schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Zeugenaussagen zufolge überquerte der 43-jährige Straßenarbeiter in der Nähe der Autobahnauffahrt Dortmund-Süd gegen 20.40 Uhr die Fahrbahn, um Markierungen im Bereich der Baustelle aufzustellen. Dies erkannte der Fahrer eines in Richtung Frankfurt fahrenden Autos offenbar rechtzeitig und bremste ab. Eine dahinter fahrende 20-jährige Autofahrerin bremste ebenfalls ab, kam jedoch vom linken Fahrstreifen ab und kollidierte mit der Leitplanke. Laut Polizeibericht erfasste ihr Wagen dort den 43-Jährigen und schleuderte ihn zu Boden.

Vollsperrung der A 45 fürmehrere Stunden

Ersthelfer hielten an der Unfallstelle und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein Rettungswagen fuhr den lebensgefährlich verletzten Marler in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die 20-jährige Autofahrerin aus Hemer wurde durch den Verkehrsunfall ebenfalls verletzt und stationär aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden.