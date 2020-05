Bei Verdacht sofort den Notruf wählen

Foto: Michael May / Michael May IKZ

Hemer. Trotz Corona dürfen Schlaganfall-Symptome nicht ignoriert werden.

Jede Minute zählt: Wer einen Schlaganfall erleidet, muss so schnell wie möglich behandelt werden. Ob Corona-Pandemie oder nicht – schon bei verdächtigen Symptomen wie Sprachausfällen oder Lähmungen gilt es, sofort den Notarzt unter 112 anzurufen und in ein Krankenhaus mit einer Schlaganfall-Spezialstation (Stroke Unit) zu kommen. Darauf weisen die Paracelsus-Kliniken anlässlich des Tags gegen den Schlaganfall hin.

Angst vor Ansteckungist unbegründet

„Wir hören immer wieder seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie, dass Patienten Bedenken haben, ins Krankenhaus zu kommen, weil sie sich dort mit dem Corona-Virus anstecken könnten“, sagt Dr. Pieter Roelvink von der Paracelsus Klinik Hemer. Und sein Kollege Dr. Bert Winkler, leitender Oberarzt an der Paracelsus-Klinik Zwickau und dort Verantwortlicher für die zertifizierte Stroke Unit, ergänzt: „Das kann fatale Folgen haben. Werden Schlaganfall-Symptome ignoriert, kann das lebensgefährlich sein oder bleibende Behinderungen nach sich ziehen.“ Die Angst vor Ansteckung sei beim Einhalten der verstärkten Hygiene-Maßnahmen unbegründet, so der Experte. Die Kliniken achteten darauf, dass die „normale“ Notfallversorgung von der Aufnahme und Versorgung infizierter Patienten streng getrennt sei.

Appell zum Tag desSchlaganfalls am 10. Mai

Die Paracelsus-Kliniken in Hemer verfügt über eigene Stroke Units, deren technische und personelle Ausstattung auf eine schnelle und umfassende Behandlung akuter Schlaganfälle ausgerichtet ist. Im Rahmen des „Tages gegen den Schlaganfall“ am 10. Mai wollen die Paracelsus-Kliniken noch einmal die Dringlichkeit der schnellen Behandlung eines Schlaganfalls ins Bewusstsein rufen: Jährlich erleiden etwa 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Er ist die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter.