Bienen-Diebe stehlen erneut zwei Völker

Hemer. Schon wieder sind zwei Bienenvölker gestohlen worden. In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai verschwanden am Brelener Weg zwei Völker. Da nicht alle zehn Bienenvölker des Imkers, sondern gezielt die beiden besten entwendet wurden, ist wieder von fachkundigen und kräftigen Tätern auszugehen, die vielleicht auch nur über ein kleineres Transportfahrzeug verfügen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02372/90990 entgegen. In den letzten Wochen haben die Bienen-Diebe bereits zweimal in Hemer zugeschlagen.