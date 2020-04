Bienenvölker vom Rapsfeld gestohlen

Hemer. Für Imkerin Sarah Gnoycke ist der Diebstahl nicht nur finanziell, sondern auch ideell ein Verlust. 100.000 Bienen waren in den Kästen.

Am Ostermontag hat Sarah Gnoycke ihre Bienen auf einem Rapsfeld an der Hönnetalstraße gestellt. Dann, direkt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Diebe die Bienenkästen samt Volk gestohlen. Für die Hobby-Imkerin ist das nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern auch ein emotionaler. Schließlich hat sie die Tiere über den Winter gebracht.

In diesen Tagen stellen die Imker ihre zahlenmäßig stärksten Bienenvölker an die Rapsfelder oder in die Nähe von Obstbäumen. Damit wollen sie die Frühtracht einfahren, also den Honig, den die Bienen bei der Bestäubung aus den Blüten sammeln. Je 50.000 Bienen befanden sich, so die Imkerin, in den beiden Bienenstöcken. Die Diebe müssen organisiert gewesen sein, glaubt sie. Banden fahren zur Blühzeit an die Rapsfelder, um die Völker zu entdecken und sie in der Nacht mit einem Wagen abzuholen.

Für den Abtransportbraucht es Fachwissen

Den Eindruck hat auch Matthias Opitz, Vorsitzender des Hemeraner Imkervereins. Auch ihm wurden vor drei Jahren einige Völker gestohlen. „Um die Völker transportieren zu können, braucht es Fachwissen“, sagt er. Die Völker, so schätzt er es ein, würden für etwa 100 Euro weiterverkauft werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02372/90990 entgegen.