Ein 61-Jähriger hat am Dienstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher aus seinem Garten vertrieben. (Symbolbild)

Hemer. Am Dienstagabend entdeckte ein Hemeraner einen unbekannten Mann auf seinem Grundstück. Er konnte den mutmaßlichen Einbrecher vertreiben.

61-jähriger Hemeraner vertreibt Einbrecher aus seinem Garten

Ein 61-jähriger Hemeraner hat am Dienstagabend möglicherweise einen Einbrecher in seinem Garten verschreckt. Laut Mitteilung der Polizei saß der Mann gegen 21.40 Uhr in seiner Wohnung im unbeleuchteten Wohnzimmer. Durch das Fenster sah er eine Person, die durch seinen Garten hinter dem Haus schlich. Gebückt näherte sich der Unbekannte der Terrassentür.

Daraufhin riss der Mann mit einem lauten Schrei die Tür auf. Das zeigte Wirkung: Schreiend machte der mutmaßliche Einbrecher kehrt und verschwand von dem Grundstück.

Der Verdächtige ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und sprach kein Deutsch.