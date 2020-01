Hemer. Die Iserlohnerin, gegen die wegen illegalen Pkw-Rennens ermittelt wird, ist von ihrer Aussage abgerückt. Ein 17-jähriger Bekannter sei gefahren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verfolgungsjagd mit Polizei: Iserlohnerin widerruft Aussage

Die 20-jährige Iserlohnerin, gegen die wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und Bodenverunreinigung ermittelt wird (wir berichteten), ist jetzt von ihrer Aussage abgerückt. Laut Mitteilung der Polizei gibt die Frau nun an, dass ein 17-jähriger Bekannter am Steuer gesessen habe. Dieser sei in Hemer vor den Polizeibeamten davon gefahren und den Wagen ihrer Eltern dann in den Wald an der Stadtgrenze nach Balve gefahren.

Als die Ölwanne aufriss, ergoss sich das Schmiermittel mehrere hundert Meter über den Waldweg, bis der Behälter leer war und der Wagen liegenblieb. Die Polizei ermittelt nun deshalb gegen den 17-jährigen Hemeraner, für den auch eine Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu kommt. Aus dem Schneider ist die Iserlohnerin aber nicht: Da sie ihrem Bekannten mutmaßlich das Fahren ohne Fahrerlaubnis ermöglich hat, drohen ihr dieselben Strafen. Ihren Führerschein hat sie jedoch zunächst zurückbekommen.