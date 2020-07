Bleibt die Filiale in Hemer im Real-Netz?

Becke. Die Real-Märkte in Hemer und in Menden könnten laut Medienberichten für weitere zwei Jahre unter dem Namen Real weiter bestehen. 276 Standorte sollen demnach im Rahmen der Zerschlagung an andere Ketten wie Edeka oder Kaufland verkauft werden. Weder die Filiale in Hemer noch die in Menden stehen auf der Verkaufsliste – ebenso wie 50 andere Märkte. Was dies jedoch letztendlich für den Markt in Hemer bedeutet, ist noch ungewiss.

Die Firmenzentrale bestätigte den Verbleib der Hemeraner Filiale im Real-Netz auf Nachfrage nicht. „Alle darüber hinaus geplanten Veränderungen am Marktnetz stehen immer unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes“, erklärte ein Sprecher des Mutterkonzerns Metro. Da eine Entscheidung der Behörde noch ausstehe, gebe die Zentrale keine standortbezogenen Informationen heraus.