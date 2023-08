Hemer: Brand in Stadtklinik fordert 26 Verletzte

In der Stadtklinik Hemer hat am späten Donnerstagabend ein Zimmer gebrannt.

Hemer. Bei einem Feuer in der Stadtklinik Hemer wurden 26 Personen verletzt. Mitarbeiter reagierten blitzschnell und retteten so viele Patienten.

Ein Zimmerbrand in der Stadtklinik in Hemer hat am Donnerstagabend gegen 23 Uhr einen Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Die Feuerwehr berichtet nun von fünf Schwerverletzten, 21 Leichtverletzten und zwei psychisch Betroffenen. Die Verletzten erlitten alle Rauchgasvergiftungen. Der Brand im ersten Obergeschoss der Klinik konnte schnell gelöscht werden.

„Das Personal hat einen super Job gemacht“, lobt Feuerwehrsprecher Andreas Schulte die Pflegekräfte, die die Patienten der betroffenen Station schnell in andere Teile des Gebäudes brachten. Fünf Mitarbeiterinnen erlitten durch ihren beherzten Rettungseinsatz Rauchgasvergiftungen. Vier von ihnen wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in Kliniken nach Iserlohn und Menden gebracht.

Sie haben Rauchgasvergiftungen, aber den ersten Erkenntnissen nach keine Verbrennungen erlitten. Der fünfte Schwerverletzte sei mutmaßlich auch der Verursacher, so die Polizei. In seinem Zimmer auf der chirurgischen Station brannte nach ersten Ermittlungen eine Bettdecke. Er wurde auf die Intensivstation der Stadtklinik verlegt.

Die Einsatzkräfte richteten auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der B 7 einen Bereitstellungsraum für den Rettungsdienst ein. Dort sammelten sich die Krankenwagen, um Patienten bei Bedarf in andere Kliniken zu transportieren.

Die alarmierten Rettungswagen sammelten sich auf dem Penny-Parkplatz an der B 7, um Patienten aus der Stadtklinik bei Bedarf in umliegende Krankenhäuser zu verlegen. Foto: Lothar Gudat

Die Kriminalpolizei hat das Zimmer, in dem der Brand ausbrach, versiegelt und Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr Hemer mit einem Großaufgebot im Einsatz

Da die verletzten Beschäftigten nicht mehr arbeitsfähig waren, forderte die Stadtklinik Personal, das eigentlich frei hatte, an, um die Versorgung der Patienten sicherzustellen. Unklar war am späten Abend noch, ob genügend Pflegekräfte spontan einspringen konnten oder ob durch den Personalausfall noch weitere Patienten in der Nacht in andere Kliniken gebracht werden müssen.

Auch ob zumindest Teile der betroffenen Station wieder bezogen werden können, stand am späten Abend noch nicht fest. Die Feuerwehr lüftete die Räume.

Neben dem Rettungsdienst aus Hemer und den Nachbarstädten waren seitens der Feuerwehr die Wachabteilung und der Führungsdienst sowie die Löschzüge Mitte und Nord vor Ort. Der Löschzug Ost hat währenddessen die Wache besetzt. Rund 90 Feuerwehrleute und Rettungssanitäter waren bis 1.30 Uhr im Einsatz.

