Bringhof öffnet – Vorsichtsmaßnahmen einhalten!

Hemer. Der Bringhof der Stadt Hemer wird am 20. April wieder seine Pforten öffnen – aber es gibt Regeln, die einzuhalten sind.

Der städtische Bringhof an der Englandstraße wird am Montag, 20. April, wieder öffnen – allerdings mit wichtigen Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadt Hemer bittet zu überlegen, ob ein unmittelbarer Besuch des Bringhofes in den ersten Tagen der Wiederöffnung notwendig ist, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Die Nutzung des Bringhofes ist auch nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen möglich: Natürlich sind die Abstandsregeln einzuhalten. Darüber hinaus gilt: Den Bringhof nur aufsuchen, wenn es wirklich notwendig und unaufschiebbar ist. Kinder sollen Zuhause gelassen werden, und es darf maximal eine Begleitperson mit auf das Gelände. Die Anzahl der Anlieferer auf dem Gelände wird begrenzt, man muss mit Staus und Wartezeiten rechnen. Müllsammelfahrzeuge haben Vorrang bei der Zufahrt.

Bezahlt werden sollte passend, so dass kein Wechselgeld herausgegeben werden muss, und den Anweisungen des Bringhofpersonals ist Folge zu leisten.

So sortiert wie möglich zum Bringhof kommen

Es wird appelliert, so „sortiert“ wie möglich zum Bringhof zu kommen, denn der Aufenthalt sollte so kurz wie möglich sein. Wenn Abfälle nicht so angeliefert werden, dass eine Trennung der Materialien auf dem Bringhof erfolgen müsste, ist das Personal berechtigt, Kunden abzuweisen. Es wird darum gebeten, nur Abfälle einer Sorte (Grün- und Strauchschnitt, Sperrmüll oder Wertstoffe anzuliefern. Es erfolgt keine Annahme von Schadstoffen. Die Stadt Hemer empfiehlt, einen Mundschutz zu tragen.

Die Stadt bietet alternativ die regulären Grünabfallholsammlungen an. Die Termine der Abfuhren stehen im Abfallkalender. Die Grünabfallabfuhr kann auf der Homepage der Stadt beantragt werden. Es gilt zu beachten, dass bei diesen Abfuhren Grünabfälle in Plastiksäcken nicht mitgenommen werden. Die Ausgabe der Papiersäcke an der Rathaus-Info ist derzeit nicht möglich. Der politische Krisenstab befürwortet die Entscheidung, da so ein dringender Bedarf der Bürger gedeckt werden kann und andererseits illegale Müllablagerungen in der Natur verhindert werden.