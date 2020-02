Bürgerverein Apricke lädt zur Versammlung

Apricke. „Mitreden und Mitgestalten“, unter diesem Motto lädt der Bürgerverein Apricke am Freitag, 13. März, zur Mitgliederversammlung in das Bürgerheim am Riemker Weg ein. Beginn ist um 19 Uhr. Der Vorstand wird über die Vereinsaktivitäten berichten und lädt die Mitglieder und alle interessierten Apricker herzlich dazu ein. Die Versammlung bietet allen Aprickern die Möglichkeit, das Dorfleben mitzugestalten. Die vollständige Tagesordnung ist im Schaukasten des Vereins in der Dorfmitte einzusehen. Die barzahlenden Vereinsmitglieder werden an die Einzahlung der Jahresbeiträge erinnert. Ausblickend auf die nächsten Veranstaltungen startet am 4. April wieder das gesellige Frühlingsgrillen und regelmäßig, jeweils am zweiten Monat im Monat, der Bürgertreff um 19.30 Uhr im Bürgerheim.