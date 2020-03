Für besondere Verdienste um das Gemeinwohl ist der Hemeraner Wolfgang Römer von Justizminister Peter Biesenbach mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet worden. Wolfgang Römer wurde bereits 1996 für sein Engagement im gewerkschaftlichen und berufsständigen Bereich mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Nun hat ihm der Bundespräsident den nächsthöheren Verdienstorden, das Verdienstkreuz 1. Klasse, verliehen.

„Als mich die Nachricht Anfang Februar erreichte, hatte ich schon gar nicht damit gerechnet, aber es war natürlich eine schöne Überraschung“, berichtete Wolfgang Römer im Nachhinein im Gespräch mit unserer Zeitung. Zusammen mit der Familie, Vertretern der Fachgewerkschaften, des Beamtenbundes NRW und Hemerrs CDU-Vorsitzendem Martin Gropengießer ging es am Mittwoch zur Feierstunde nach Düsseldorf.

Der Hemeraner ist seit 1981 Mitglied der CDU und dort in zahlreichen Funktionen tätig, seit 2007 als stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Hemer. tätig. Von 1989 bis 2009 war er sachkundiger Bürger in den politischen Gremien der Stadt Hemer und anschließend Mitglied des Rates. Seit 2014 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister. In all diesen Funktionen habe er die Entwicklung seiner Heimatstadt maßgeblich mitgestaltet, so der Minister Besonders großen Anteil habe er auch am Gelingen der Landesgartenschau gehabt.

Viele ehrenamtlicheTätigkeiten

Römer ist zudem seit 1997 Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Beamtenbundes und Tarifkommission NRW (DBB) und seit 2002 dessen stellvertretender Vorsitzender. Aufgrund dieser Funktion gehört er des Weiteren der Mitgliederversammlung der DBB-Akademie an.

Darüber hinaus ist er ehrenamtlich als Geschäftsführer der Service GmbH sowie der Vermögensverwaltungs-GmbH des DBB-NRW tätig. Seit 2004 ist er zudem für den DBB-NRW Mitglied im Landesbeirat für die Belange der Menschen mit Behinderung.

Das Justizministerium hat ihn – durchgehend seit 2007 – als ordentliches Mitglied aus dem Kreis der Arbeitnehmer in den beratenden Ausschuss für die Ernennung der Berufsrichterinnen und Berufsrichter bestellt. 2010 wurde er zudem als beratendes Mitglied für Arbeitnehmerinteressen in den Regionalrat bei der Bezirksregierung Arnsberg gewählt und 2014 für eine weitere Legislaturperiode bestätigt. Wolfgang stand bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2014 als Justizvollzugsbeamter, zuletzt als Justizvollzugsoberinspektor, im Dienste des Landes Nordrhein-Westfalen.

Wolfgang Römer erhält diese Auszeichnung, weil er sein Engagement fortgeführt und derart gesteigert hat. Schon 2015 wurde er für das höherstufige Verdienstkreuz vorgeschlagen.