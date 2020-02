Bunter Straußan Melodien

Hemer. Mit Schwung und guter Laune will der Orchesterverein Hemer in den Frühling starten und lädt am Sonntag, 29. März, zum Frühlingskonzert in das Alte Casino ein. Das diesjährige Frühjahrskonzert hält wie gewohnt einige Überraschungen parat: Junges und Altes, großen Orchesterklang und tolle Solisten. Es werden Jubiläen von Beethoven bis James Bond gefeiert, ebenso wie eine Uraufführung. Gemeinsam reist das Orchester mit seinen Gästen über den Persischen Markt, mit Toto durch die rockigen achtziger Jahre, vorbei an Musical Highlights wie Jesus Christ Superstar. Zu dem bunten Strauß an Melodien gehören natürlich Konzertmärsche und Polkas, die aus so einem Konzertprogramm des heimischen Orchesters nicht wegzudenken sind.

Das Orchester probt Extraschichten bei einem Wochenende in Münster, um dem eigenen und dem Anspruch des Hemeraner Publikums gerecht zu werden. Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen. Vorverkaufsstelle ist der Ticketshop an der Ostenschlahstraße am Sauerlandpark. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.15 Uhr.