Hemer. Die Vorbereitungen für die Sammelaktion am 4./5. oder 11./12. Januar sind angelaufen.

Caspar, Melchior und Balthasar sind wieder unterwegs

Der Aktionskreis Pater Beda bleibt aktiv in Hemer. Die Altpapiersammlung wurde eingestellt, aber die Förderung der Projekte muss weitergehen. Zu Beginn des neuen Jahres 2020 findet wieder die Sternsinger-Aktion in allen Ortsteilen von Hemer statt. An verschiedenen Tagen gehen die Kinder von Haus zu Haus und bringen den Segen in die Häuser und bitten um eine Spende für die Arbeit des Kinderdorfes in Simoes Filho/Bahia, einem Partnerprojekt des Aktionskreises Pater Beda. Die Sternsinger-Aktion ist einer der größten Solidaritätsaktionen weltweit von Kindern für Kinder.

In diesem Zusammenhang hat Udo Lohoff vom Aktionskreis Pater Beda unter anderem in der Deilinghofer Schule den Kindern vom Projekt und vom Leben der Kinder in Brasilien erzählen können. Ein Leben, was doch so sehr anders ist als in Deutschland. Die 3. und 4. Klassen konnten vieles erfahren, was durch die Hilfe konkret geschieht, damit auch die Kinder in Brasilien Hoffnung und Zukunft haben. Spontan haben sich viele der Schülerinnen und Schüler bereit erklärt, diesmal bei der Sternsingeraktion mitzumachen. „Hoffen wir auf ein gutes Gelingen und allen viel Freude bei der Aktion. Es tut sicher gut, etwas von seiner Zeit für andere zu spenden und das in Gemeinschaft mit anderen“, so Udo Lohoff.

Erwachsene für die Begleitung der Kinder werden gesucht

Die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion am 4./5. Januar bzw. in einzelnen Gemeinden am 11./12. Januar 2020 sind angelaufen. Geworben wurde nicht nur in den gut besuchten Weihnachtsgottesdiensten, auch mit Werbebannern am Straßenrand wird beispielsweise in Ihmert auf die Spendensammlung aufmerksam gemacht.

Die Gemeinden im Pastoralverbund Hemer möchten wieder viele Kinder aufrufen und einladen, auch konfessionsübergreifend, sich an dieser größten Sammelaktion, die Kinder für Kinder durchführen, zu beteiligen. Zur Unterstützung sind auch immer wieder viele Erwachsene nötig, die die Kinder bei ihrem Zug durch die Gemeinden begleiten. Für Groß und Klein ist es alljährlich eine besondere Erfahrung, bedürftigen Kindern helfen zu können und dabei auch noch selber Spaß zu haben. In den einzelnen Gemeinden wird auch jeweils für Verpflegung gesorgt.

Die Sternsingeraktion läuft in den Gemeinden unterschiedlich ab: St. Petrus Canisius , Westig: Freitag, 3. Januar, 16 Uhr Einkleiden und Gruppeneinteilung im Pfarrheim am Königsberg. Samstag, 4. Januar, 10 Uhr Aussendung, Kontakt: Marianne Graumann, 02372/4965.

St. Peter und Paul, Geitbecke: Samstag, 4. Januar, 9 Uhr und Sonntag, 5. Januar, 9 Uhr jeweils Treffen im großen Saal von Haus Hemer und Aussendung, Kontakt: Wiebke Lahrmann 0157/3 6604290.

St. Bonifatius, Sundwig: Samstag, 4. Januar, 12 Uhr erstes Treffen in der Kirche, Sonntag, 5. Januar, 9.30 Treffen und 10 Uhr Aussendungsgottesdienst, Kontakt: Vikar Zaldy Antonio Abong 02372/5592064.

In St. Marien, Bredenbruch /Ihmert: Freitag, 10. Januar, 16 Uhr Einkleiden und Gruppeneinteilung im Pfarrheim, Sonntag, 12. Januar, 9 Uhr Aussendung der Sternsinger, Kontakt: Küsterin Ingrid Schulte.

Christkönig: Samstag, 11. Januar , und Sonntag, 12. Januar jeweils 11.30 Uhr Treffen und Aussendung, Kontakt: Familie Nensel Tel.: 02372/2864.