Corona-Tests bisher negativ

Hemer. Nach dem Wochenende meldet das Kreisgesundheitsamt für Hemer zwei Infizierte, 77 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Eine labortechnisch bestätigte Corona-Neuinfektion ist hinzugekommen.

Mit Sorgen war vor allem auf die Ergebnisse der Tests an der Sundwiger Freiherr-vom-Stein-Schule geblickt worden. Nach dem Corona-Befund bei einer Lehrerin waren am Freitag an einer mobilen Teststation auf dem Schulhof Abstriche von 52 Schülern und drei Lehrern genommen worden, die zur ersten Kategorie der Kontaktpersonen gehörten. „Die Tests der vergangenen Woche in Schulen und Kitas sind bisher alle negativ ausgefallen“, teilt der Kreis mit.

Das Kreisgesundheitsamt meldet für den Kreis 13 Neuinfektionen vom Wochenende und 177 Kontaktpersonen mehr als noch am Freitag. Seit Freitag sind acht Personen wieder genesen.