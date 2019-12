Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CVJM-Chöre stimmen auf Advent ein

Hemer. „O komm, o komm…“ – Die Zeit des Wartens, der Vorfreude, ist für viele auch eine sehr anstrengende Zeit im Jahr. Zu einem Moment des Innehaltens laden die CVJM-Chöre am 2. Adventssonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr in die Ebbergkirche ein. Wie auch in den vergangenen Jahren darf sich das Publikum beim traditionellen Adventskonzert auf ein adventlich, musikalisches Lichterspiel freuen.

Von traditionellen Adventsliedern bis hin zu modernen Weihnachtsklassiker, bei denen die Füße und Hände zu gerne im Takt mitklatschen würden, wird von den Chören vieles geboten. Nicht nur bei der Musik ist so eine große Bandbreite zu erwarten, sondern auch bei den Akteuren wirken neben Violine und Klavier, der CVJM Männerchor, der Flötenkreis Gaudeamus, der CVJM Posaunenchor mit seinen Jungbläsern und der Jugendbläserchor mit.