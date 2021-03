Defektes Rücklicht beendet Drogenfahrt

Hemer. Ein defektes Rücklicht kann manchmal schwerwiegende Folgen haben. In der Nacht zu Samstag befuhr ein 20-jähriger Iserlohner mit seinem Pkw die Seuthestraße, an der Polizeiwache Hemer vorbei, in Richtung Hauptstraße. Hierbei stellte eine Streifenwagenbesatzung ein defektes Rücklicht fest und hielt das Fahrzeug an, Während der Verkehrskontrolle wirkte der Fahrer nervös und verwickelte sich in Widersprüche. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auf der Polizeiwache Hemer wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen und die anschließende Weiterfahrt untersagt.