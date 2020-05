Der Bürgerbus rollt wieder ab Montag

Hemer. Der Bürgerbus nimmt am Montag seinen Fahrbetrieb auf allen vier Linien wieder auf. Dabei können gleichzeitig maximal vier Fahrgäste befördert werden, die den vorgeschriebenen Abstand voneinander einhalten und einen Mund- und Atemschutz tragen müssen. Aufgrund von Baumaßnahmen erfolgen zudem Abweichungen. Auf der „Asenberglinie“ (Linie A) können bis voraussichtlich Ende Juni die Haltestellen „Lungenklinik“ und „Kantstraße“ nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle ist in der Bräuckerstraße eingerichtet. Durch Sperrung der Europastraße kann bis etwa Ende Mai der Ortsteil Deilinghofen über die „Felsenmeerlinie“ (Linie C) nicht erreicht werden. Der Bus wird in dieser Zeit am oberen Eingang des Sauerlandparks (Haltestelle „Felsenmeer“) zur Rückfahrt zum ZOB wenden.