TSV Ihmert, VHS-Kurse und Jugendliche aus „Dirtinghofen“ nutzen die Anlage in Deilinghofen.

Dirtpark Der richtige Sprung im Dirtpark will gelernt sein

Hemer. Der Dirtpark in Deilinghofen wird gut frequentiert.

Die Ihmerter fühlen sich wohl in Deilinghofen. Genauer, die Sportler des TSV Ihmert im Dirtpark in Deilinghofen. Denn zum zweiten Mal stand ein Fahrtechniktraining mit 15 Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren im Sportkalender. Die Kinder und Jugendlichen nutzten den Pumptrack zum Warmfahren für grundlegendes Techniktraining, um am Ende sogar die etwas anspruchsvolleren Sprunghügel zu fahren.

Neben Kindergruppe auch ein Teenager-Angebot

Die MTB-Gruppe des TSV-Ihmert hat neben der Kindergruppe auch ein Angebot für Teenager und bietet zwei Mal im Monat Touren für Erwachsene an. Informationen und Kontakt hält der TSV Ihmert auf seiner Facebookseite bereit. Dem TSV folgte am Wochenende dann die VHS Menden-Hemer-Balve: Beim Dirtjump-Fahrtechnik-Kurs der Volkshochschule hatten sich Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren angemeldet. Sie wurden von Kursleiter Rasmus Tigges mit den Grundlagen des Dirtfahrens vertraut gemacht. Ein weiterer Kurs wird am 19. September angeboten.

An den Nachmittagen haben die Jugendlichen von „Dirtinghofen“ den Park genutzt. Neben Streckenausbesserung und dem Einsatz eines Radladers wurde natürlich auch gefahren. So hat der Dirtpark einen vollen Terminkalender.