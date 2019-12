Die letzen vier Stationen von Nikolaus Emil in diesem Jahr

„Hallo Nikolaus“, begrüßen die Kinder mal etwas zaghaft, mal mit Freude im Gesicht Emil Rumianek, als er am Heiligabend-Vormittag mitsamt Bischofsrobe, Mitra und Hirtenstab die Almhütte im Sauerlandpark betritt. Gleich zu Beginn ist der Andrang groß, die Aufregung größer. Und natürlich hat der Nikolaus auch etwas mitgebracht – kleine Schoko-Versionen seiner selbst. Am Heiligabend hat Emil Rumianek aber nicht nur den Kindern eine Freude bereitet, auch einigen Leuten, die an den Festtagen arbeiten müssen, stattete er zusammen mit Bürgermeister Heilmann einen Besuch ab.

Auch über die Feiertage allzeit bereit: Die hauptamtliche Feuerwache in der Einsatzzentrale. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Die erste Station ist für Emil Rumianek um 9 Uhr die Feuerwache. Schnell zieht er sich seine Robe über und setzt sich seinen Hut auf, bald darauf kommt der Bürgermeister. Zusammen gehen sie nach oben zu den zwölf Feuerwehrleuten, die Heiligabend Dienst haben. Rund um die Uhr muss die Wache besetzt sein, falls es in den Festtagen zu Unglücken kommt. Gerade ist es aber ruhig, die Mannschaft hat sich zu einem reichhaltigen Frühstück zusammengesetzt.

„Wir fühlen uns wegen ihnen hier in Hemer sicher. Vielen Dank für ihren Einsatz“, lobt der Nikolaus die Einsatzkräfte. Vorher hatte Bürgermeister Heilmann den Feuerwehrleuten zum Dank noch ein „Fleischpaket“ vom Metzger und eine Tasche mit „etwas Süßem“ überreicht. Diese Geschenke wird er auch an den beiden anderen Stationen an die Mitarbeiter verteilen. Bevor es aber weitergeht, nehmen sich Bischof und Bürgermeister noch etwas Zeit, schmieren sich ein Brötchen und sprechen mit den Einsatzkräften über ihre Sorgen und Wünsche.

Bei der Polizei und im Gesundheitszentrum

Nach ein wenig Zeit geht es weiter zur Polizeiwache. Auch die muss über die Festtage immer besetzt sein. Mit den Polizisten unterhalten sich Rumianek und Heilmann über die Herausforderungen der Zeit. Immer mehr Aufgaben kämen auf die Wache zu. „Als ich angefangen habe, gab es noch den typischen Dorfpolizisten, der auch mal in der Stadt nach dem Rechten sehen konnte. Das ist in dieser Form heute nicht mehr möglich“, sagt Polizeihauptkommissar Gerd Grothe.

Obwohl die Autos immer sicherer werden, hat es in diesem Jahr drei Verkehrstote gegeben, einer davon war mit einem Quad, ein anderer mit dem Motorrad unterwegs. Nikolaus Emil Rumianek sagt dazu: „Mit 7

Auch wenn die Straßen leer sind, passen die Polizeibeamten rund um die Uhr auf. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

0 habe ich das Moped weggestellt. Da war für mich Feierabend.“ Laut Polizei seien nämlich vor allem die „Wiedereinsteiger“ gefährdet, die Jahre nach der bestandenen Motorrad-Führerscheinprüfung vermutlich sogar mit einem PS-stärkeren Fahrzeug wieder die Straße befahren.

Bürgermeister Heilmann spricht ebenso die ungewöhnlich vielen Verkehrsunfallfluchten bei Blechschäden an. Gerd Grothe erklärt: „Es sind leider viele Fahrer unterwegs, die ihre Versicherung nicht bezahlt haben und dann einfach wegfahren. Dabei liegt die Chance, erwischt zu werden, bei 50 Prozent.“

Nach ihrem Besuch bei der Wache zieht es die beiden weihnachtlichen Besucher zum Gesundheitszentrum Köpfer am Felsenmeer-Center. Dort sprechen sie Jeanette Pelzer stellvertretend für alle Pflegekräfte, die über Weihnachten ihren Dienst ausüben, ihren Dank aus.

Emil Rumianek und Bürgermeister Michael Heilmann überreichten Altenpflegerin Jeanette Pelzer stellvertretend für alle Pflegekräfte ein Geschenk. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Das Gesundheitszentrum betreibt seit kurzem eine Intensivstation für Menschen, die 24 Stunden am Tag beatmet werden müssen. Drei der sechs Betten sind über die Festtage belegt. „Mir macht der Dienst über Weihnachten nicht so viel aus. Da kann ich auch für die Patienten da sein, die keine Angehörigen haben“, erklärt die ausgebildete Altenpflegerin. Auch Nikolaus Emil stattet einen Patienten einen Besuch ab, der sich sichtlich darüber freut und den Anwesenden kräftig die Hand schüttelt.

In der Almhütte im Sauerlandpark lässt Emil Rumianek zum letzten Mal in diesem Jahr die Glocke als Nikolaus erklingen. Nachdem er auch den Kindern auf der Eisfläche einen Schoko-Nikolaus geschenkt hat, geht es für ihn nach Hause, und der weiße Rauschebart wird abrasiert. 50 Termine hat er hinter sich. Er war in Kindergärten, Schulen, Firmen, bei Familien- und Vereinsfeiern. Rund 6500 Euro Spenden hat er in diesem Jahr gesammelt. Zugute kommt das Geld unter anderem dem Netzwerk Demenz, dem Kindergarten Am Hammerscheid (Haus Kunterbunt) und der Felsenmeerschule.

Auch im kommenden Jahr will er sich wieder einen weißen Bart wachsen lassen und als Nikolaus den Menschen eine Freude bereiten. „So lange der liebe Gott das zulässt, werde ich erneut Euer Nikolaus sein“, sagt Emil Rumianek, der seit 37 Jahren zur Weihnachtszeit in die Rolle des Heiligen schlüpft.