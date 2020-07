Die Würdigung zweier Größen des Soul im Sauerlandpark

Hemer. Mit Forever Amy und der Show Respect um Aretha Franklin plant der Park im kommenden Jahr ein Doppelkonzert

Wer sich schon im Vorfeld eine Karte für das Konzert „Forever Amy“ gekauft hat, kann sich freuen, muss aber auch eine schlechte Nachricht vertragen. Das Konzert findet aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Krise nicht wie umgeplant im November statt. Beim erneuten Ersatztermin 2021 ist aber nicht nur die Respektsbekundung an die 2011 verstorbene Sängerin Amy Winehouse im Preis inbegriffen, sondern auch die Würdigung der Soulgröße Aretha Franklin. Als Doppelkonzert von „Forever Amy“ und der Show „Respect – A Tribute to Aretha Franklin“ hat der Sauerlandpark den Samstag, 12. Juni, 2021 angepeilt.

Mit einem zehnköpfigen Ensemble wird der „Queen of Soul“ Aretha Franklin eine Tribute-Show gewidmet. Foto: Privat

Zu sehen gibt es die Original-Band von Amy Winehouse, die mit der Jazz- und Soulsängerin Alba Plano noch einmal das musikalische Lebenswerk einer der bedeutendsten Soulsängerinnen ihrer Generation auf die Bühne bringt. Oliver Geselbracht, Eventleiter des Sauerlandparks, war damals Feuer und Flamme, als er im Herbst 2018 das Tribute-Projekt „Forever Amy“ angeboten bekam, schreibt der Park in einer Pressemitteilung.

Und dann begann die Corona-Krise. Der Konzertabend, war eigentlich für März geplant, und wurde dann auf den November verschoben. „Und auch im November werden wir nach derzeitigem Stand der Dinge noch immer keine großen Konzertverstaltungen stattfinden lassen können. Deshalb haben sich auch die Verantwortlichen des Projekts „Forever Amy“ entschieden, erst im kommenden Jahr auf Tour zu gehen“, erklärt Oliver Geselbracht.

Neuer Termin soll Samstag, 12. Juni 2021, sein. „An diesem Wochenende sind unsere Open Air-Konzerte mit Johannes Oerding (11. Juni) und Fury in the Slaughtherhouse im Doppelpack mit Jini Meyer geplant (13. Juni). Deshalb haben wir entschieden, auch aufgrund der immer noch großen Nachfrage, den Amy-Winehouse-Abend Open Air zu veranstalten“, erklärt der Eventleiter des Parks.

Und alle Soulfans, die bereits Tickets gekauft haben, dürfen sich noch auf ein weiteres Highlight freuen. Geselbracht: „Mit ,Respect– A Tribute to Aretha Franklin, haben wir eine zweite, sehr erfolgreiche Show verpflichtet, die die erste Summer Soul Night im Park komplettiert.“

Hoher musikalischer Anspruchmit zehnköpfiger Live-Band

Aretha Franklin ist, so der Sauerlandpark, die unbestrittene Queen of Soul, mehrfache Grammy-Gewinnerin und erste Frau in der Rock ´n´ Roll-Hall of Fame. Sie starb nach einem Leben voller Höhen und Tiefen am 16. August 2018 in Detroit. „Respect – A Tribute to Aretha Franklin“ präsentiert die wichtigsten Karrierestationen und einen repräsentativen Querschnitt des musikalischen Schaffens der Sängerin in einer abendfüllenden, unterhaltsamen Show mit „höchstem musikalischen Anspruch“.

Komplettiert wird das Ensemble mit einer zehnköpfigen Live-Band. Drums, Percussion, Bass, Gitarre, Keyboard, Orgel, Trompete, Alt-Saxophone, Tenor-Saxophone, Bariton-Saxophone garantieren, so die Mitteilung, den authentischen Sound dieser Zeit – und das alles in Respekt und tiefer Verneigung vor der unsterblichen Königin des Soul.

Alle Gäste, die bereits Karten für „Forever Amy“ gekauft haben, genießen die Show ohne Mehrkosten, alle anderen haben ab Freitag, 17. Juli die Chance, sich Karten für den Soul-Doppelpack zu sichern.