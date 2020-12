Diebe treten Haustür auf

Hemer. Fahrraddiebe sind mitten in der Nacht gewaltsam in ein Haus eingedrungen. Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Richard-Wagner-Straße ein lautes Krachen vor dem Hauseingang. Sie schauten nach draußen und sahen zwei Gestalten, die die Tür auftraten. Mit lautem Krach flog die Tür auf. Die Mieter alarmierten die Polizei. Während sie warteten, hörten sie, wie die Personen in den Keller gingen und die Keller-Außentür öffneten. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten das hochwertige Mountainbike eines anderen Mieters gestohlen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei weckte den Eigentümer des Rades. Es handelt sich um ein mehrfarbiges Fuel Ex 7 NX 29 MTB Off Road. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02372/ 9099-0.

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag in der Bräuckerstraße, in insgesamt sieben Garagen einzubrechen. Es gelang jedoch nicht, die Tore zu öffnen.