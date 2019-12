Disney-Zauber mit Tanzakrobatik im Parktheater

Hemer. Ballettschule „Ballett meets Pop“ führt „Die schöne Tänzerin und das Biest“ im Parktheater auf.

Ein Märchen „ewig wie die Zeit“ kann manchmal auch Einflüsse aus den 90er Jahren aufnehmen. So entspricht die Interpretation „Die schöne Tänzerin und das Biest“ von der Ballettschule Ballett meets Pop in Kostümen, Figuren und Optik eher der Disney-Vorlage aus dem Jahr 1991 als dem französischen Volksmärchen. In den fast ausverkauften Aufführungen im Iserlohner Parktheater am Freitag und Samstag schafften die Tänzerinnen es aber auch, eigene Akzente zu setzen.